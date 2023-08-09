Цена на газ в Европе превысила $420 за 1 тыс. куб. м

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на газ в Европе превысили отметку 420 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По состоянию на 14:40 по московскому времени цена на газ превышала 430 долларов за 1 тыс. куб. м, но затем произошло небольшое снижение, и к 15:05 она установилась на уровне 422 долл. за 1 тыс. куб. м.

Фото: profile.ru

Средняя цена на газ в Европе за июль снизилась на 8% и составила примерно 337 долларов за 1 тыс. куб. м. За первое полугодие цены на газ упали вдвое и составили около 425 долларов за 1 тыс. куб. м, что было обусловлено исключительно теплой погодой, высоким уровнем запасов газа в хранилищах и снижением спроса на газ в ЕС.

Если 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались на уровне 845 долларов за 1 тыс. куб. м, то 30 июня 2023 года торги завершились на отметке 425 долларов, что на 50% меньше, чем в начале года. С начала торгов в среду цена выросла на 20%.

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Цена газа в Европе опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м