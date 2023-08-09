Российские зерновые порты переполнились на фоне двойного урожая

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

После обильных урожаев российские зерновые порты оказались перегруженными. Такая ситуация вызывает опасения, что любая военная эскалация в Черноморском регионе может лишить мир значительного урожая, на который он рассчитывает.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Несмотря на рекордные объёмы отгрузок, на терминалах сохраняются проблемы с хранением. Портовые мощности работают на пределе возможностей, поскольку пшеничные гиганты пытаются справиться с огромными объемами, одновременно осуществляя масштабный экспорт.

По данным консалтинговой компании "СовЭкон", в июле Россия отгрузила 4,4 млн. т пшеницы, что стало рекордом для этого месяца и превысило средние показатели почти на 60%.

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