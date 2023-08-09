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Российские зерновые порты переполнились на фоне двойного урожая

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Экономика

После обильных урожаев российские зерновые порты оказались перегруженными. Такая ситуация вызывает опасения, что любая военная эскалация в Черноморском регионе может лишить мир значительного урожая, на который он рассчитывает.

Российские зерновые порты переполнились на фоне двойного урожая
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Несмотря на рекордные объёмы отгрузок, на терминалах сохраняются проблемы с хранением. Портовые мощности работают на пределе возможностей, поскольку пшеничные гиганты пытаются справиться с огромными объемами, одновременно осуществляя масштабный экспорт.

По данным консалтинговой компании "СовЭкон", в июле Россия отгрузила 4,4 млн. т пшеницы, что стало рекордом для этого месяца и превысило средние показатели почти на 60%.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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