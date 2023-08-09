После обильных урожаев российские зерновые порты оказались перегруженными. Такая ситуация вызывает опасения, что любая военная эскалация в Черноморском регионе может лишить мир значительного урожая, на который он рассчитывает.
Несмотря на рекордные объёмы отгрузок, на терминалах сохраняются проблемы с хранением. Портовые мощности работают на пределе возможностей, поскольку пшеничные гиганты пытаются справиться с огромными объемами, одновременно осуществляя масштабный экспорт.
По данным консалтинговой компании "СовЭкон", в июле Россия отгрузила 4,4 млн. т пшеницы, что стало рекордом для этого месяца и превысило средние показатели почти на 60%.
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