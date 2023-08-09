Индия расширяет торговлю в рупиях с соседними странами

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия ведет торговлю в своей национальной валюте с Бангладеш, Бутаном и Непалом, а также готовится начать торговые операции в индийских рупиях со Шри-Ланкой. Такое заявление сделала министр торговли и промышленности Индии Ануприя Патель в нижней палате парламента.

Фото: bitcoinethereumnews.com

"Значительная часть торговли Индии с Непалом осуществляется в индийских рупиях. Мы полностью перешли на использование этой валюты и в торговле с Бутаном. В июле Бангладеш также официально запустил механизм расчётов в индийских рупиях для торговли с Индией", — цитирует The Economic Times слова министра.

Шри-Ланка включила индийские рупии в список иностранных валют, разрешённых для торговли с зарубежными странами. Восемь шриланкийских банков открыли рупиевые счета в индийских банках с разрешения Резервного банка Индии (RBI).

После подписания в ноябре 2018 года соглашения между Индией и Ираном об упрощении расчётов во взаимной торговле индийская рупия также будет использоваться для торговых расчетов с Ираном, добавил министр.

В начале августа Пател проинформировала парламент об одобрении РБИ 34 заявок от различных российских банков на открытие специальных рупиевых счетов в 14 индийских коммерческих кредитных банковских организациях. По её словам, платежи в национальных валютах не только поддержат, но и увеличат индийский экспорт в Россию.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, в торговле с Россией и соседними странами, исключая Пакистан, страна может перевести в рупии 16,38% всего объёма своей торговли.

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