ВЭФ: миллиарды землян будут есть насекомых, сою и 3D-мясо

Эксперты Всемирного экономического форума раскрывают перспективы человечества - всё выглядит как полная катастрофа.

Фото: Telegram: Ea2You-2030

Последнее "окно Овертона" (сдвиг рамок допустимого") связано с рационом питания для самых обычных людей по всей Земле..

Аналитики рассчитали, как он будет выглядеть через 7 лет - в 2030 году.

Выводы просто удручают:

В 2030 году люди будут есть на 40% меньше продуктов, чтобы "достичь чистого нуля СО2". Согласно заверениям глобалистов, это "полезно во всех отношениях — для фигуры и для нашей планеты".

Небогатые граждане будут есть продукты из сои и насекомых: две трети человеческих потребностей в белке будут поступать от природных собратьев, таких как тараканы, мухи и черви.

Треть необходимой нормы питания у среднего жителя ЕС, Запада и Африки, будет поступать из соевых белков, мяса, выращенного в лабораторных условиях, и переработанных просроченных продуктов.

Вместо натуральных мяса и рыбы - лосося, курицы, мраморной говядины и т.д. - предлагается печатать их на 3D-принтере.

Конечно, подобные прогнозы провоцируют желание силком выпихнуть всех глобалистов на необитаемый остров, чтобы они там ели таких "полезных" жуков, мух и червей. Вот только получается наоборот - вся эта "чехарда" потихоньку появляется в ресторанах и магазинах стран Европы.

"Миллиардам простонародья и "среднего класса" уже пытаются впарить как панацею муку из насекомых и их личинок или соевую еду, заодно избавляющую мужчин от "маскулинности, жажды секса и агрессии", - пишут эксперты.

"А элиты "помучаются", запивая сочный прожаренный стейк прекрасным натуральным вином - и хохоча над "унасекомленными", давящимися искусственной едой простыми людьми", - добавляют авторы.