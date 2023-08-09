Эксперты Всемирного экономического форума раскрывают перспективы человечества - всё выглядит как полная катастрофа.
Последнее "окно Овертона" (сдвиг рамок допустимого") связано с рационом питания для самых обычных людей по всей Земле..
Аналитики рассчитали, как он будет выглядеть через 7 лет - в 2030 году.
Выводы просто удручают:
Конечно, подобные прогнозы провоцируют желание силком выпихнуть всех глобалистов на необитаемый остров, чтобы они там ели таких "полезных" жуков, мух и червей. Вот только получается наоборот - вся эта "чехарда" потихоньку появляется в ресторанах и магазинах стран Европы.
"Миллиардам простонародья и "среднего класса" уже пытаются впарить как панацею муку из насекомых и их личинок или соевую еду, заодно избавляющую мужчин от "маскулинности, жажды секса и агрессии", - пишут эксперты.
"А элиты "помучаются", запивая сочный прожаренный стейк прекрасным натуральным вином - и хохоча над "унасекомленными", давящимися искусственной едой простыми людьми", - добавляют авторы.
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