В ФНС заявили, что у налоговой нет чёрного списка блогеров

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Федеральной налоговой службе России заявили, что нет необходимости составлять чёрный список блогеров. По данным ведомства, у ФСН существует внутренняя система "рисковых" налогоплательщиков.

Фото: Fotodom.ru

В ФСН подчеркнули, что эта система анализирует налогоплательщиков во всех сегментах экономики.

"Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка", — сообщили в ФСН РБК.

Как уточнили в ведомстве, наиболее частые ошибки, которые совершают блогеры в рамках налогообложения — искусственное разделение бизнеса, недочёты по налогу на доходы физических лиц.

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