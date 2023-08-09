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Антонов: Россия держит дверь открытой для восстановления зерновой сделки

1:09
Экономика

Россия держит "дверь открытой" в вопросе восстановления работы по черноморской зерновой инициативе, но прежде необходимо в её реализации устранить "перекосы", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов: Россия держит дверь открытой для восстановления зерновой сделки
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Как подчеркнул посол, в первую очередь необходимо устранить огромное количество санкционных запретов на доступ российского зерна на иностранные рынки.

"Дверь для восстановления зерновой сделки остаётся открытой. Всё, что нужно от США и их союзников — не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, — пояснил посол. — Отечественные компании продолжают сталкиваться с финансовыми и логистическими сложностями".

По словам Антонова, недавнее заявление Вашингтона о попытке стабилизировать вопрос поставки российского зерна с американскими компаниями — попытка сделать "хорошую мину при плохой игре".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон делает шаги по восстановлению работы в рамках зерновой сделки, но Москва "не реагирует" на них.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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