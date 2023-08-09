У россиян "на руках" на конец первого полугодия впервые скопилось более 16 трлн рублей наличными

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам первого полугодия у россиян "на руках" накопилось более 16 трлн рублей наличными, что усиливает инфляционные риски, сообщили в Банке России. Согласно данным, такой показатель стал максимальным с апреля 2021 года.

Фото: primamedia.ru

"На конец первого полугодия — на 1 июля — запас наличных рублей у россиян вырос за год на 26,3 процента, до 16 триллионов рублей", — приводит слова начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего в отчёте Банка России РИА Новости.

Подобные накопления увеличивают инфляционные риски. По словам Осадчего, ситуация сложилась из-за того, что в рост пошли расходы федерального бюджета и покрытие его дефицита за счёт "печатного станка". Повышение ключевой ставки, по данным эксперта, позволит повысить ставки по вкладам в рублях, но снизить темп роста запаса наличных денег.

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