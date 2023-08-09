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"Сбер" впервые за долгое время повысил ставки по ипотеке

2:13
Экономика

Сегодня "Сбер" анонсировал важное изменение, которое может повлиять на рынок недвижимости: повышение ставок по базовым ипотечным программам на 0,8 п. п. начиная с 8 августа. Это изменение вызвано текущими рыночными условиями, и оно может повлечь за собой изменения в стратегиях покупки недвижимости, сообщает Экономика и Жизнь.

"Сбер" впервые за долгое время повысил ставки по ипотеке
Фото: business-vector.info

Согласно новым изменениям, минимальная ставка на ипотеку для новостроек будет составлять 11,4%, а для вторичного жилья — 11,7%. Кроме того, первичный взнос по этим программам теперь составит 10%. Эти изменения могут повлиять на финансовые решения клиентов, рассматривающих варианты покупки недвижимости.

Сбербанк всегда был одним из ключевых игроков на рынке ипотеки, сохраняя ставки на неизменном уровне, несмотря на изменения ключевой ставки Центрального Банка. Однако, с учетом текущей экономической обстановки, банк принял решение скорректировать ставки на 0,8 п. п. с 8 августа. Это решение может сказаться на конкурентоспособности банка и его позициях на рынке.

Важно отметить, что ставки по программам с господдержкой, которые составляют более половины всех ипотечных кредитов, останутся без изменений. Это дает клиентам уверенность в стабильности их финансовых обязательств.

С 9 августа "Сбербанк" также планирует увеличить кредитные лимиты по программам господдержки. Это может стать хорошей новостью для клиентов, рассматривающих возможности получения кредита под эти программы.

Эти изменения в ставках и программе ипотечного кредитования станут значимыми факторами для рынка недвижимости в ближайшей перспективе. Подъем ключевой ставки Банка России на 100 б. п. в июле этого года уже повлек за собой реакцию ряда банков, включая "Газпромбанк", "Росбанк" и "Уралсиб". "ВТБ" также объявил о повышении ставок с 1 августа.

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ЦБ РФ поднял ставку до 8,5%, что дальше?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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