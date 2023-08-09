Египет заключил контракт с Россией на поставку 235 тыс. тонн пшеницы

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Египетская и российская стороны заключили важное соглашение о закупке пшеницы, которое может оказать влияние на мировой рынок сельскохозяйственных продуктов. Данный шаг призван обеспечить стабильность снабжения в стране и подчеркнуть важность стратегических партнерств в области сельского хозяйства.

Фото: https://lms.pgu.ac.ir/

Египетская сторона активно продвигает путь к диверсификации поставщиков зерновых культур. В этом контексте было заключено соглашение о приобретении 235 тыс. тонн пшеницы от российских поставщиков. Органы управления снабжения египетского министерства снабжения и внутренней торговли подчеркнули, что данная сделка была проведена в соответствии с установленными международными стандартами.

Согласно условиям договора, 175 тыс. тонн пшеницы будут поставлены в египетские порты в течение периода с 15 по 30 сентября. Дополнительная партия, состоящая из 60 тыс. тонн, будет доставлена с 1 по 15 октября. Это стратегически спланированный шаг, который позволяет обеспечить плавное поступление зерна и поддерживать стабильность национального рынка продовольствия.

По словам Георгия Борисенко, российского посла в Египте, сотрудничество между Москвой и Каиром играет ключевую роль в обеспечении постоянного доступа к пшенице, несмотря на международные санкции. Важно подчеркнуть, что данное партнерство предполагает устойчивую систему поставок, независимо от внешних факторов.

В прошлых годах Египет приобретал около 6 миллионов тонн российской пшеницы, что составляло половину необходимого объема на внешнем рынке. Однако в текущем сельскохозяйственном году ожидается существенное увеличение объема поставок. Эксперты считают, что данное сотрудничество может привести к достижению объема в 8 миллионов тонн пшеницы.

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