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Расходы бюджета России на нацпроекты составили 1,6 трлн рублей

2:33
Экономика

На 1 августа текущего года расходы бюджета Российской Федерации на реализацию национальных проектов достигли 1,6 трлн рублей, что составляет 56,3% от плановых бюджетных назначений. Эти важные новости представлены в Telegram-канале Министерства финансов России.

Расходы бюджета России на нацпроекты составили 1,6 трлн рублей
Фото: facebook.com

По последним данным, объявленным Минфином, федеральный бюджет продолжает успешно осуществлять расходы на реализацию национальных проектов. На 1 августа 2023 года было израсходовано 1 607,1 млрд рублей, что составляет внушительные 56,3% от плановых бюджетных назначений.

Высокая эффективность и продуктивность реализации проектов отмечается в нескольких ключевых сферах.

  • Проект "Наука и университеты" заслуживает особого внимания, так как его исполнение составляет впечатляющие 77,7%. Это свидетельствует о стремлении страны к активному развитию научных и образовательных секторов.
  • "Культура" — еще одна область, где добиваются впечатляющих результатов. С 73,2% выполнения, проект культурного развития продвигается вперед, способствуя обогащению культурного наследия нации.
  • Проект "Демография" с успехом продвигается вперед, достигая 64,7% выполнения. Это демонстрирует усилия в укреплении демографической структуры страны и обеспечении благоприятных условий для ее роста.
  • "Экология" остается в центре внимания с 59,8% выполнения. Проект направлен на охрану природы и поддержание экологического равновесия, что является неотъемлемой частью устойчивого развития страны.
  • Уровень выполнения проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" составил 58,3%. Это свидетельствует о стремлении к улучшению транспортной системы страны для обеспечения более эффективных перевозок и связей.
  • Проект "Образование" продолжает свой путь с выполнением на уровне 52,2%. Развитие образования — это ключевой аспект обеспечения будущего страны, и усилия в этом направлении остаются неизменно важными.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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