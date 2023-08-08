Расходы бюджета России на нацпроекты составили 1,6 трлн рублей

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

На 1 августа текущего года расходы бюджета Российской Федерации на реализацию национальных проектов достигли 1,6 трлн рублей, что составляет 56,3% от плановых бюджетных назначений. Эти важные новости представлены в Telegram-канале Министерства финансов России.

Фото: facebook.com

По последним данным, объявленным Минфином, федеральный бюджет продолжает успешно осуществлять расходы на реализацию национальных проектов. На 1 августа 2023 года было израсходовано 1 607,1 млрд рублей, что составляет внушительные 56,3% от плановых бюджетных назначений.

Высокая эффективность и продуктивность реализации проектов отмечается в нескольких ключевых сферах.

Проект "Наука и университеты" заслуживает особого внимания, так как его исполнение составляет впечатляющие 77,7%. Это свидетельствует о стремлении страны к активному развитию научных и образовательных секторов.

"Культура" — еще одна область, где добиваются впечатляющих результатов. С 73,2% выполнения, проект культурного развития продвигается вперед, способствуя обогащению культурного наследия нации.

Проект "Демография" с успехом продвигается вперед, достигая 64,7% выполнения. Это демонстрирует усилия в укреплении демографической структуры страны и обеспечении благоприятных условий для ее роста.

"Экология" остается в центре внимания с 59,8% выполнения. Проект направлен на охрану природы и поддержание экологического равновесия, что является неотъемлемой частью устойчивого развития страны.

Уровень выполнения проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" составил 58,3%. Это свидетельствует о стремлении к улучшению транспортной системы страны для обеспечения более эффективных перевозок и связей.

Проект "Образование" продолжает свой путь с выполнением на уровне 52,2%. Развитие образования — это ключевой аспект обеспечения будущего страны, и усилия в этом направлении остаются неизменно важными.

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