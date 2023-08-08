Россияне на фоне ослабления рубля в июле продали иностранную валюту на 44,4 млрд рублей

В связи с ослаблением рубля заметен следующий финансовый тренд: в июле россияне активно продавали иностранную валюту как на биржевом рынке, так и через крупнейшие банки.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Объем продаж достиг 44,4 млрд рублей. Эту информацию публикует регулятор в своем обзоре рисков финансовых рынков.

Важно отметить, что уменьшение положительного баланса внешней торговли продолжает оказывать давление на стоимость национальной валюты. За весь июль рубль снизился на 2,3% по отношению к доллару США. Сократился также объем валютной выручки, полученной экспортерами: он снизился на 1,6%, упав с $7 млрд в июне до $6,9 млрд в июле. В условиях, когда курс рубля перевалил за отметку в 90 рублей за доллар, население начало активно продавать иностранную валюту, суммарно избавившись от 44,4 млрд рублей за месяц. Такую тенденцию подчеркнул Банк России.

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