Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подросток, зарезавший свою подругу, утверждает, что погибшая его спровоцировала
Учёные рассказали о комете Понса-Брукса, летящей в сторону Земли
Красный, желтый, зеленый: виды картофеля, которых следует избегать
Slovo: Словакия выбрала Запад и теперь горько об этом жалеет
Товарооборот Китая с Россией в январе-июле вырос на 36,5%
Стоимость проезда в общественном транспорте Стамбула выросла на 51%
Мать убившего свою подругу подростка из Екатеринбурга раплакалась, услышав решение суда
Ширвиндт рассказал о конфликте Пугачёвой и Ротару: "Я схватил Алку, а этот схватил Ротару"
Кардиолог перечислил начальные симптомы сердечного приступа

Эксперты оценили перспективы российского экспорта зерна

2:50
Экономика

После атак украинских сил на российские военные и гражданские корабли, стоимость экспортируемого из России зерна может существенно возрасти. Об этом пишет newizv.ru.

Эксперты оценили перспективы российского экспорта зерна
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Проблемы с транспортом и поведение западных зерновых трейдеров увеличивают затраты на доставку российской пшеницы, информирует агентство Reuters. После приостановки "зерновой сделки" и блокады украинских портов, президент Путин обещал заменить украинское зерно российским.

В ответ, Украина использовала морские беспилотники для атаки на российский военный корабль и нефтяной танкер, что еще больше ухудшило ситуацию с судоходством в Черном море.

В связи с этим, глава Союза экспортеров зерна России, Эдуард Зернин, отметил, что возможно усиление "скрытых санкций", что может привести к повышению расходов на перевозку и страхование для российских судов. Это, в свою очередь, повлияет на мировые цены на зерно.

Несмотря на то, что прямых санкций на экспорт сельскохозяйственной продукции не было введено после вторжения России в Украину, Москва считает, что ограничения в банковских операциях и для физических лиц являются "скрытыми санкциями" в отношении продовольственной торговли.

Ухудшающиеся финансовые и безопасностные риски, связанные с торговлей России, а также проблемы с судоходством в Черном море, увеличивают расходы на доставку для России и заставляют использовать старые и менее известные суда, управляемые малоизвестными операторами.

Эксперты сомневаются, сможет ли Россия поддерживать высокие темпы экспорта, и предупреждают, что это может повлиять на мировые цены на зерно. Россия за последний год экспортировала большой объем пшеницы на судах, арендованных у международных компаний. Однако последние месяцы вынуждают её полагаться на старые суда, эксплуатируемые в основном компаниями из Турции и Китая.

Растущие запросы на аренду судов и страхование также увеличивают расходы. Страхование судов, направляющихся в российские порты, теперь требует дополнительных взносов в десятки тысяч долларов в день, и ставки продолжают расти.

Эскалация напряженности в Черном море вероятно повлияет на объемы российского экспорта и может отпугнуть судоходные компании от посещения российских портов. Министерство сельского хозяйства России ожидает снижение объема экспорта зерна в текущем сезоне на 8% по сравнению с прошлым годом.

Сложившаяся ситуация создает риск роста мировых цен на зерно, если Россия не сможет компенсировать свои ограничения экспортом или если обильные урожаи других стран не смогут это сбалансировать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 17-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Россия направила "Кинжалы" на правительственный квартал Киева — The Times
Украина названа в качестве подозреваемой в диверсии в турецком порту Дериндже Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова
В Екатеринбурге в клуб не пустили мужчину, назвавшегося участником СВО
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
Последние материалы
Эксперты оценили перспективы российского экспорта зерна
Slovo: Словакия выбрала Запад и теперь горько об этом жалеет
Товарооборот Китая с Россией в январе-июле вырос на 36,5%
Стоимость проезда в общественном транспорте Стамбула выросла на 51%
Мать убившего свою подругу подростка из Екатеринбурга раплакалась, услышав решение суда
Ширвиндт рассказал о конфликте Пугачёвой и Ротару: "Я схватил Алку, а этот схватил Ротару"
Кардиолог перечислил начальные симптомы сердечного приступа
София Ротару запретила близким публиковать совместные с ней фотографии
Патриарх чеченской политики начнет работу с огромными финансовыми ресурсами
Кейптаунский суд признал забастовку таксистов незаконной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников