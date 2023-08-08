Эксперты оценили перспективы российского экспорта зерна

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

После атак украинских сил на российские военные и гражданские корабли, стоимость экспортируемого из России зерна может существенно возрасти. Об этом пишет newizv.ru.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Проблемы с транспортом и поведение западных зерновых трейдеров увеличивают затраты на доставку российской пшеницы, информирует агентство Reuters. После приостановки "зерновой сделки" и блокады украинских портов, президент Путин обещал заменить украинское зерно российским.

В ответ, Украина использовала морские беспилотники для атаки на российский военный корабль и нефтяной танкер, что еще больше ухудшило ситуацию с судоходством в Черном море.

В связи с этим, глава Союза экспортеров зерна России, Эдуард Зернин, отметил, что возможно усиление "скрытых санкций", что может привести к повышению расходов на перевозку и страхование для российских судов. Это, в свою очередь, повлияет на мировые цены на зерно.

Несмотря на то, что прямых санкций на экспорт сельскохозяйственной продукции не было введено после вторжения России в Украину, Москва считает, что ограничения в банковских операциях и для физических лиц являются "скрытыми санкциями" в отношении продовольственной торговли.

Ухудшающиеся финансовые и безопасностные риски, связанные с торговлей России, а также проблемы с судоходством в Черном море, увеличивают расходы на доставку для России и заставляют использовать старые и менее известные суда, управляемые малоизвестными операторами.

Эксперты сомневаются, сможет ли Россия поддерживать высокие темпы экспорта, и предупреждают, что это может повлиять на мировые цены на зерно. Россия за последний год экспортировала большой объем пшеницы на судах, арендованных у международных компаний. Однако последние месяцы вынуждают её полагаться на старые суда, эксплуатируемые в основном компаниями из Турции и Китая.

Растущие запросы на аренду судов и страхование также увеличивают расходы. Страхование судов, направляющихся в российские порты, теперь требует дополнительных взносов в десятки тысяч долларов в день, и ставки продолжают расти.

Эскалация напряженности в Черном море вероятно повлияет на объемы российского экспорта и может отпугнуть судоходные компании от посещения российских портов. Министерство сельского хозяйства России ожидает снижение объема экспорта зерна в текущем сезоне на 8% по сравнению с прошлым годом.

Сложившаяся ситуация создает риск роста мировых цен на зерно, если Россия не сможет компенсировать свои ограничения экспортом или если обильные урожаи других стран не смогут это сбалансировать.

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