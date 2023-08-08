В Челябинской области рекордно повысился уровень занятости населения

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Счетной палаты, Челябинская область достигла исторического минимума по уровню безработицы, составив на 1 августа 2023 года 0,63%.

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Курс Дела сообщает, что на начало августа численность безработных составила 11 200 человек. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы: 16,3 тыс. человек в 2022 году, 23,6 тыс. человек в 2021 году и значительные 82,7 тыс. человек в 2020 году.

Кроме того, текущие данные свидетельствуют о наличии более 41 тыс. вакансий, в результате чего коэффициент напряженности рынка труда составляет 0,28.

Аналитики Счетной палаты связывают снижение уровня безработицы с позитивными сдвигами в оптовой и розничной торговле, ростом объемов производства и строительства, а также увеличением числа самозанятых граждан. В совокупности эти факторы способствовали улучшению ситуации на рынке труда в регионе.

Ранее мы уже писали, что челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал и вовсе об острой нехватке рабочих кадров в регионе.

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Как Челябинской области удалось снизить уровень безработицы