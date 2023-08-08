Команда американского президента Джо Байдена оказалась в тупике из-за стоимости нефти на международных рынках и решения стран ОПЕК+ держать цены на определённом уровне. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
По информации издания, в нынешних условиях невозможно восполнение стратегического резерва нефти в США. Отмечается, что такого дефицита запасов топлива в Америке не наблюдалось с августа 1983 года. Как пояснил автор материала, Вашингтону понадобится несколько лет для восстановления своих нефтяных резервов.
"Политический и нефтяной тупик для правительства, которое с самого начала обязалось "бороться" с нефтью и не позволять Америке увеличивать её добычу", — охарактеризовал журналист сложившуюся в США ситуацию.
Он добавил, что администрация Байдена поставила себя в затруднительное положение, решив отложить планы по восполнению резервов.
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