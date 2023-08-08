Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за решения ОПЕК+ по стоимости нефти

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Команда американского президента Джо Байдена оказалась в тупике из-за стоимости нефти на международных рынках и решения стран ОПЕК+ держать цены на определённом уровне. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency

По информации издания, в нынешних условиях невозможно восполнение стратегического резерва нефти в США. Отмечается, что такого дефицита запасов топлива в Америке не наблюдалось с августа 1983 года. Как пояснил автор материала, Вашингтону понадобится несколько лет для восстановления своих нефтяных резервов.

"Политический и нефтяной тупик для правительства, которое с самого начала обязалось "бороться" с нефтью и не позволять Америке увеличивать её добычу", — охарактеризовал журналист сложившуюся в США ситуацию.

Он добавил, что администрация Байдена поставила себя в затруднительное положение, решив отложить планы по восполнению резервов.