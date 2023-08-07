По словам известного столичного ресторатора Андрея Третьякова, в нынешнем летнем сезоне в России в заведениях общественного питания ощущается нехватка персонала.
"Зимой мы сильнее ощутили нехватку персонала в штате. Кажется, мы справились с текучкой, но практически полностью избежать её не удалось. Ситуация на рынке, кажется, пока не сильно изменилась, и многие заведения до сих пор сталкиваются с недостатком персонала", — рассказал Третьяков.
Грамотные предприниматели берегут свои кадры, давая им возможность проявить свои таланты, цитирует Газета.Ru предпринимателя.
Ресторатор рассказал, что при должном старании и надлежащем управлении бармен может стать управляющим, официант — менеджером по обслуживанию клиентов, а кто-то вообще может достичь позиции арт-директора, и такие случае в его практике — не редкость.
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