ЦБ повысил курс доллара на 8 августа до 96,57 рубля

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России установил официальный курс доллара на 8 августа 2023 года на уровне 96,5668 рубля, что является повышением на 1,76 рубля по сравнению с предыдущим значением.

Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de

Курс евро был установлен на уровне 106,0543 рубля, что означает повышение на 2,22 рубля.

Стоимость юаня также увеличилась на 23 копейки, достигнув отметки 13,41 рубля.

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