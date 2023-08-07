Банк России установил официальный курс доллара на 8 августа 2023 года на уровне 96,5668 рубля, что является повышением на 1,76 рубля по сравнению с предыдущим значением.
Курс евро был установлен на уровне 106,0543 рубля, что означает повышение на 2,22 рубля.
Стоимость юаня также увеличилась на 23 копейки, достигнув отметки 13,41 рубля.
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