Биржевые цены на летнее дизельное топливо и топочный мазут достигли максимума

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на летнее дизельное топливо и топочный мазут на фондовой бирже в европейской части России достигли новых рекордных максимумов по итогам торговой сессии понедельника. Эта информация основана на данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Фото: https://dgu.expert/

В течение дня цена на летнее дизельное топливо выросла на 0,69%, впервые преодолев порог в 60 000 рублей за тонну и достигнув 60 344 рублей за тонну. Это четвертый торговый день подряд, когда значение установило новый рекорд.

Топочный мазут также подорожал, поднявшись на 0,73% до 33 639 рублей за тонну. Это обновление устанавливает цену на уровне, которого не было с февраля 2022 года, когда она достигала 33 495 рублей за тонну.

Напротив, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 0,94% до 61 767 рублей за тонну, в то время как бензин марки Аи-95 подешевел на 1,26% до 67 383 рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей подешевело более существенно — на 3,85%, составив 65 000 рублей за тонну.

Кроме того, цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 2,64% до 20 307 рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где расположены основные производители сжиженного газа, этот вид топлива подешевел на 2,9%, в результате чего цена составила 15 597 рублей за тонну.

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