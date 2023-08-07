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РИА Новости: Россия опустилась на пятую строчку рейтинга по уровню золотовалютных резервов

Экономика

Майские золотовалютные резервы России понизились на 11,6 миллиарда долларов, уменьшившись до 584,2 миллиарда. Такая динамика позволила Индии обойти Россию и занять четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами. Эти данные, основанные на анализе РИА Новости, предоставлены национальными центробанками.

РИА Новости: Россия опустилась на пятую строчку рейтинга по уровню золотовалютных резервов
Фото: Fotodom.ru/DP

Индия и Россия соперничают друг с другом в этой области с 2015 года. В то время объемы их резервов сблизились до минимума. Летом 2021 года Индия утвердилась на четвертом месте и удерживала его вплоть до конца года. Однако в прошлом году Россия перехватила лидерство, достигнув объема в 540 миллиардов долларов, включая замороженные активы на Западе, в то время как у Индии было 532 миллиарда долларов.

Тем не менее, в мае текущего года Индия снова заняла четвертое место, её активы составили 590,7 миллиарда долларов. Китай продолжает лидировать в международных резервах, их объем на конец мая этого года составлял 3,371 триллиона долларов. Второе место удерживает Япония с резервами в 1,254 триллиона долларов.

Третье место занимает Швейцария с активами в 886 миллиардов долларов. Саудовская Аравия (442,2 миллиарда долларов), Гонконг (421 миллиард долларов), Южная Корея (420,98 миллиарда долларов) и Бразилия (343,5 миллиарда долларов) также входят в топ-10 стран с крупнейшими международными резервами.

В мае Сингапур замыкает десятку держателей, его резервы составляют 325,7 миллиарда долларов, и это позволило вытеснить Германию на 11-ое место.

США по-прежнему занимают 12-ое место, а за ними следуют Италия, Франция и Таиланд. Мексика укрепила свои позиции, поднявшись на 16-ое место и сместив Великобританию на 17-ое. Израиль, Польша и Индонезия замыкают двадцатку лидеров.

В топ-50 стран по международным резервам также входят Канада (22-е место), Турция (26-е место), ЮАР (32-е место), Австралия (34-е место) и Аргентина (49-е место).

Это исследование, проведенное РИА Новости, основано на данных ста национальных центральных банков экономик мира, которые предоставили информацию за май до начала августа.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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