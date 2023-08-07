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Европейская валюта окажется под угрозой рецессии в 2024 году

3:06
Экономика

Европейская валюта может столкнуться с грандиозным потрясением, которое станет самым мощным в ее истории. Это вызвано сочетанием высоких процентных ставок и возобновленных ограничений на государственные расходы, что увеличит риск крупной рецессии. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики издания пришли к выводу, что эффект от повышения стоимости заимствований проявит себя в полной мере в 2024 году. ВВП сократится на 3,8%. Более того, динамика цен на энергоносители и отмена мер поддержки могут увеличить этот показатель до 5%.

Эту ситуацию называют "подготовкой к мучительной расплате" за повышение ставок Европейского Центробанка (ЕЦБ). Как отмечает соавтор исследования Джейми Раш, опасность заключается в том, что устойчивость экономики успокаивает, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит с "запозданием и с треском". Эксперт считает, что когда понадобится вмешательство, правительства могут оказаться в "затруднительном положении" для принятия стабилизирующих мер.

Раш заявил, что лучшим сценарием для европейской экономики на 2024 год будет "мягкое приземление", подразумевающее постепенное переход к медленному росту, а затем к потенциально стабильному состоянию, с избеганием долгосрочной рецессии. Он предупредил, что высокие процентные ставки могут негативно сказаться на экономике, и правительства, "обремененные высокими долгами" и сталкивающиеся с серьезными ограничениями бюджета, не смогут справиться со стабилизирующей ролью, к которой привыкли люди.

Агентство также добавляет, что министерства финансов и ЕЦБ оказываются перед непростой задачей. Их положение будет проверено на способность экономики избежать рецессии при данных факторах и ее устойчивость.

Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Грегори Клейс предрекает, что экономика Евросоюза в ближайшее время столкнется с периодом наибольшего влияния решений по ужесточению бюджетной и денежно-кредитной политики.

"Честно говоря, я немного волнуюсь", — признался он.

В апреле глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что геополитическое противостояние между Китаем и США может привести к росту мировой инфляции на 5%. По ее мнению, нарушение глобальных цепочек поставок нанесет удар по важнейшим секторам экономики.

В июне исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что использование странами Запада международной торговли, финансов и валют, включая доллар и евро, в качестве оружия делает фрагментацию мировой экономики необратимой. Он добавил, что политика сдерживания в отношении РФ является сознательным препятствием для экономического развития страны.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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