Эксперты Bloomberg предупредили о падении ВВП еврозоны из-за действий Европейского Центробанка

0:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дальнейшие повышения ключевой ставки Европейским Центральным банком чреваты риском рецессии для экономики еврозоны. Информагентство Bloomberg пишет об этом, ссылаясь на подсчёты своих экспертов.

Фото: https://www.shropshirestar.com

Из прогнозов иностранных специалистов следует, что экономика упадёт на 3,8 процента от ВВП уже в следующем году.

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