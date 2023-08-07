Дальнейшие повышения ключевой ставки Европейским Центральным банком чреваты риском рецессии для экономики еврозоны. Информагентство Bloomberg пишет об этом, ссылаясь на подсчёты своих экспертов.
Из прогнозов иностранных специалистов следует, что экономика упадёт на 3,8 процента от ВВП уже в следующем году.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.