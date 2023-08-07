В понедельник, 7 августа, пшеница на Чикагской бирже подорожала на два процента, свидетельствуют данные утренних торгов.
Иностранные аналитики единогласны во мнении о том, что причиной повышения цены стала недавняя атака беспилотника ВСУ на российский танкер "Сиг".
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В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.