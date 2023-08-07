Financial Times: компании ЕС потеряли более 100 млрд евро в России после начала СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские компании потеряли более 100 миллиардов евро на российском рынке после начала спецоперации на Украине, заявили аналитики.

Фото: flickr.com/ Ars Electronica

Согласно данным, речь идёт об исполнении санкций по уходу из России и выводу бизнес-активов.

"Обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса", — перечислили аналитики Financial Times причины потерь.

Кроме прочего, авторы уточнили, что не учли в материале издержки от роста цен на топливо и энергию, а также другую продукцию, которую ранее Европа получала из России.

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