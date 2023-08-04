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Путин обозначил способы взаимодействия кредиторов и должников

2:07
Экономика

Президент Российской Федерации подписал новый закон, который открывает новые перспективы для взаимодействия между кредиторами и должниками. 

Путин обозначил способы взаимодействия кредиторов и должников
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Теперь общение между кредиторами и должниками может осуществляться более удобным способом — через личные кабинеты на портале госуслуг. Естественно, это возможно лишь при наличии согласия со стороны должника. Такой подход содействует упрощению процесса взаимодействия и делает его более дружелюбным для обеих сторон.

С новым законом появилась более точная формулировка понятия "автоматизированный интеллектуальный агент". Теперь голосовые звонки от таких интеллектуальных помощников рассматриваются наравне с действиями человека. Однако важно отметить, что ограничения по контактам с должниками сохраняются.

Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) будет следить за деятельностью коллекторских компаний и кредитных организаций, занимающихся возвратом долгов. Важным моментом станет введение реестра данных о таких организациях. Это позволит более эффективно контролировать их действия и улучшить общий уровень прозрачности в финансовой сфере.

Новый закон накладывает обязательство на всех кредиторов вести аудиозапись процесса общения с должниками. Эти записи должны храниться в течение трех лет. Это важный шаг в обеспечении юридической защиты обеих сторон в случае возникновения споров или недоразумений.

ФССП получает право ограничивать определенные способы взаимодействия между кредиторами и должниками на период до 60 дней. Это меры, которые могут быть приняты в случаях необходимости стабилизации ситуации и предотвращения нежелательных последствий.

Основные положения нового закона вступят в силу через 180 дней после его официального опубликования. Это даст достаточно времени для подготовки и адаптации всех заинтересованных сторон к новым требованиям и нормам.

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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КРЕДИТАХ И БАНКРОТСТВЕ ФИЗЛИЦ В РОССИИ? [Где деньги?]
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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