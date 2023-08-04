Опрос: большинство россиян не дают денег в долг

По данным опроса сервиса SuperJob, 44% россиян не готовы одалживать деньги. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".
Из опрошенных, 22% готовы давать деньги в долг близким людям. Каждый пятый россиянин (20%) регулярно одалживает деньги друзьям, а 9% делают это коллегам.
Средняя сумма долга обычно составляет шесть тысяч рублей.
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