Опрос: большинство россиян не дают денег в долг

0:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным опроса сервиса SuperJob, 44% россиян не готовы одалживать деньги. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Фото: grozny-inform.ru

Из опрошенных, 22% готовы давать деньги в долг близким людям. Каждый пятый россиянин (20%) регулярно одалживает деньги друзьям, а 9% делают это коллегам.

Средняя сумма долга обычно составляет шесть тысяч рублей.

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