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Бизнесмен Потапенко: продукты до конца года подорожают на 15-20%

3:02
Экономика

С 1 августа Белоруссия ограничила экспорт мяса птицы для обеспечения внутреннего рынка. Недавно Росстат сообщил, что цены на куриное мясо в России достигли исторического максимума — 197 рублей за килограмм. Это, а также другие подорожания на российском рынке, происходит на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны стран Запада и ослабления курса рубля.

Бизнесмен Потапенко: продукты до конца года подорожают на 15-20%
Фото: https://pixy.org/

Почему возрастает стоимость курицы и насколько вырастут цены на продукты в обозримом будущем, рассказал Общественной Службе Новостей предприниматель и бизнес-омбудсмен Дмитрий Потапенко.

По его словам, курица становится дороже из-за значительной доли оборудования, ростовых препаратов и медицинских средств, которые используются на птицефабриках и являются импортными. В связи с этим колебания курса рубля серьезно влияют на стоимость этих компонентов и, как следствие, на цены на само мясо.

"Повышение цен, безусловно, будет. К концу года рост цен на потребительскую корзину, которую мы регулярно рассчитываем со своей командой, составит от 15 до 21%", — заявил эксперт.

Все продукты питания, а также некоторые товары "нон-фуд" подвергнутся интегральному росту цен.

"20% — это примерно минимум. А реальный диапазон составит от 20% до 35%. Некоторые товары подскочат на 35%", — добавил он.

Потапенко указал, что темпы роста цен на продукты в стране будут зависеть от того, как минфин и Центробанк справятся с "октябрьскими изменениями" и какие меры они предпримут для компенсации бюджетного дефицита во второй декаде октября.

Он также отметил, что текущие колебания курса рубля отразятся на ценах на продукты примерно к октябрю.

"Это некая отсроченная инфляция", — отметил бизнесмен.

Что касается того, какие продукты подорожают больше всего, Потапенко пояснил, что однозначно определить это невозможно. Это в значительной степени зависит от того, какое будет санкционное давление на Россию.

"Существует определенный спектр товаров, предположим, их сотни. Ни один предприниматель, нравится ему это или нет, не может заниматься всем сразу. И на пути каждого товара возникает множество сложностей, — пояснил эксперт. — За последний год и полтора в магазинах происходит сокращение ассортимента и рост цен. Это совершенно естественно, потому что предприниматели не боги, они не могут работать в убыток. Некоторые товары просто начинают исчезать, потому что вся эта цепочка напряжения и проблем давит на продавцов, и им приходится отказываться от определенных товаров".

Санкционное давление — это "медленный удар", отметил эксперт, и, следовательно, выделить конкретные группы товаров вряд ли получится.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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