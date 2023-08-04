Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает разовый налог в 10% на сверхприбыль для крупных компаний, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Согласно ему, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года.

Правительство планирует поступление в объеме 300 миллиардов рублей.

Также сообщается, что налог не затронет малый и средний бизнес. Он не затронет компании нефтегазового сектора и добычи угля, в связи с иными налоговыми изъятиями по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

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