Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает разовый налог в 10% на сверхприбыль для крупных компаний, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Согласно ему, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года.
Правительство планирует поступление в объеме 300 миллиардов рублей.
Также сообщается, что налог не затронет малый и средний бизнес. Он не затронет компании нефтегазового сектора и добычи угля, в связи с иными налоговыми изъятиями по НДПИ и демпферу на моторное топливо.
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