В России с 9 августа вырастет экспортная пошлина на пшеницу

Министерство сельского хозяйства РФ объявило о повышении экспортной пошлины на пшеницу и пшенично-ржаную смесь (сочетание пшеницы и ржи) с 9 августа по 15 августа 2023 года. Новая пошлина составит 2 918,1 руб. за тонну по сравнению с действующей ставкой 2 681,8 руб. за тонну.

Фото: pixabay.com

Повышение экспортных пошлин

Решение о повышении экспортных пошлин направлено на регулирование экспорта пшеницы и пшенично-ржаной смеси из России. Данные меры приняты с целью урегулирования текущей рыночной ситуации и обеспечения стабильного снабжения зерном внутри страны.

Основа для расчета

Новые ставки экспортных пошлин рассчитаны на основе индикативных цен за тонну каждого вида зерна. Для пшеницы ставка определена в размере $231,5, для ячменя — $171,2, а для кукурузы — $201,1. Эти индикативные цены служат основой для установления соответствующих ставок экспортных пошлин.

Переход от доллара к рублю

Необходимо отметить, что до 1 июля 2022 года экспортные пошлины рассчитывались в долларах США. Однако затем они были переведены в рубли. Данный переход был осуществлен с целью приведения в соответствие с валютными предпочтениями на российском рынке и упрощения процесса расчета экспортных пошлин.

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