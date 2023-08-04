Импорт нефтепродуктов в Таджикистане увеличился на 28%

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2023 года в Таджикистане наблюдался значительный рост импорта нефтепродуктов — на 28%, до 451,75 тыс. метрических тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным поставщиком нефтепродуктов в страну остается Россия, на долю которой приходится 85,4% от общего объема импорта.

Фото: eer.ru

Рекордный объем импорта нефтепродуктов

Согласно таможенным данным, за период с января по июнь 2023 года в Таджикистан поступило 451,75 тыс. метрических тонн нефтепродуктов на сумму 320,5 млн. долл. Это на 99,6 тыс. т больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Доминирующее положение по-прежнему занимает российский импорт, на долю которого приходится 85,4% от общего объема.

Запасы углеводородов и амбиции Таджикистана

По данным геологического управления при правительстве Таджикистана, доказанные запасы углеводородов в стране составляют около 2,5 млн. метрических тонн. Однако за первое полугодие текущего года внутренняя добыча нефти составила всего около 9 тыс. тонн. В январе текущего года Далер Джума, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана, заявил, что страна намерена увеличить добычу нефти и газа в пределах своих границ. Для достижения этой цели правительство ведет активные переговоры с партнерами. Несмотря на ежегодный рост добычи углеводородов, министр подчеркивает необходимость ее существенного расширения для эффективного удовлетворения потребностей страны в энергоресурсах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Турпоток в Таджикистан вырос вдвое. Западные компании не уходят. Цену на нефть будут считать иначе