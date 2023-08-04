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Эксперт допустил рост курса доллара до 100 рублей в 2023 году

1:36
Экономика

На данный момент ослабление курса рубля обусловлено внешними факторами и действиями спекулянтов, утверждает Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик, в беседе с "Лентой.ру". В своих комментариях он предполагает, что курс доллара может достичь отметки в 100 рублей в этом году.

Эксперт допустил рост курса доллара до 100 рублей в 2023 году
Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de

Беляев отмечает, что российский валютный рынок недостаточно объемный, что делает его уязвимым перед влиянием спекулятивных операций. Он уточняет, что внешние и внутренние факторы не способствуют укреплению доверия к национальной валюте и не обеспечивают рублю прочной позиции по отношению к доллару. Хотя вероятность достижения курса 100 рублей за доллар в данный момент невысока, вполне возможно, что это может произойти осенью, если текущая ситуация сохранится.

Главный аналитик Совкомбанка, Михаил Васильев, оценивает, что "дном" для рубля могут стать отметки 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. При таком сценарии курс доллара к рублю за год вырастет на 43%, а с ноября — на 64%. Возможное приближение к отметкам 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро может произойти в случае резкого снижения цен на нефть до уровней ниже $70 за баррель.

На последних торгах на Мосбирже курс доллара впервые с 28 марта прошлого года поднялся до отметки 95 рублей, а евро поднялся до 104 рублей.

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Прогноз курса рубля /доллара / юаня на июль-август 2023. 100 РУБЛЕЙ ИЛИ 75 ?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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