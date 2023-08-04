Курс доллара на Московской бирже вырос до 95 рублей, следует из данных торгов.
В последний раз такие показатели были зафиксированы в марте 2022 года. С чем связан рост долларового курса, пока не уточняется.
Московская биржа является крупнейшим российским биржевым холдингом и организатором торгов акциями, облигациями и валютой.
Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что объективных причин для серьёзного ослабления или укрепления российской нацвалюты нет. По его мнению, геополитическая обстановка оказывает серьёзное давление на рубль.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.