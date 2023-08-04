Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс доллара на Московской бирже вырос до 95 рублей, следует из данных торгов.

Фото: pixabay.com

В последний раз такие показатели были зафиксированы в марте 2022 года. С чем связан рост долларового курса, пока не уточняется.

Московская биржа является крупнейшим российским биржевым холдингом и организатором торгов акциями, облигациями и валютой.

Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что объективных причин для серьёзного ослабления или укрепления российской нацвалюты нет. По его мнению, геополитическая обстановка оказывает серьёзное давление на рубль.