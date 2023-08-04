В ЦРПТ сообщили, что больше всего в июле подешевели сгущённое и пастеризованное молоко

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле по сравнению с июнем значительно снизились цены на сгущённое и пастеризованное молоко. Стоимость этих продуктов снизилась на 2,86% и 1,37% соответственно, сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы цифровой маркировки "Честный знак".

Фото: pixabay.com

По данным системы, наиболее существенное снижение цен наблюдалось на сгущенное молоко — на 2,86%, до 272 руб. за литр.

Кроме того, цены на пастеризованные сливки снизились на 1,29% и составили 229 руб. за литр, а пастеризованное молоко подешевело на 1,37% и теперь стоит 72 руб. за литр.

За тот же период снизились цены и на другие молочные продукты. Мороженое подешевело на 1,25% и теперь стоит 633 руб. за килограмм. Цены на кефир снизились на 1,23% и составили 80 руб. за литр, а цены на сыр снизились на 1,19% и составили 830 руб. за килограмм. Кроме того, снизились цены на сметану, творог, кефир и некоторые другие молочные продукты.

Цены на ультрапастеризованное молоко и йогурт в июле не изменились. Однако средняя стоимость айрана, сгущенки и кумыса за тот же период выросла.

Наиболее существенный рост цен произошел на сухое молоко — на 8,46%, до 692 руб. за килограмм.

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