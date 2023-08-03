Профессор МГИМО: за первой уступкой начнётся снятие остальных антироссийских санкций

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сейчас для Российской Федерации важно добиться отмены ряда санкций, а затем обязательно последуют и другие уступки.

Фото: Fotodom.ru/DP

Об этом сообщил профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.

"Подорванный украинской стороной аммиакопровод делает невозможной поставки аммиака. Это уже аргумент, который позволяет говорить о том, что зерновая сделка без его восстановления невыполнима", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал эксперт.

По его словам, принципиально важны для РФ именно экономические уступки, а не сама сделка. Если начнётся этот процесс, то после того, как санкции начнут снимать, их будет трудно вводить опять, подчеркнул Коктыш.

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