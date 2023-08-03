Цены на оливковое масло в Греции достигли рекорда

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

С каждым днем оливковое масло в Греции становится все более ценным товаром. Цены на этот продукт стремительно поднимаются, и скоро стоимость его приобретения может превысить 10 евро за литр.

Фото: pixabay.com

Недавний отчет информационного портала pronews.gr обнародовал тревожные прогнозы, связанные с ростом цен на оливковое масло в ближайшем будущем.

Кооперативы, действующие в греческой области Лакония, уже начали продавать партии оливкового масла оптом по цене 8,326 евро за литр. Сравнивая с 2,9 евро за литр в 2021 году, можно увидеть значительный рост стоимости продукта. Этот рост вызывает беспокойство у местных жителей, так как оливковое масло перестает быть доступным продуктом, становясь скорее предметом роскоши.

Ситуация еще более осложняется спадом производства оливкового масла в Средиземноморской зоне за последние 10 лет. В прошлом году дефицит продукта достиг 1,5 млн тонн, и Испания с Италией вынуждены были импортировать оливковое масло из Греции. Этот спрос привел к росту оптовой цены на масло на их рынках выше 7 евро за литр. Один из греческих производителей оливок подчеркивает, что ситуация становится критической, и проблемы с поставками ожидаются и в будущем.

Информационный портал libre.gr информирует о том, что производство оливкового масла в Греции сократится на треть в текущем году из-за засухи, размножения вредителей и крайних погодных условий. Эта тенденция распространяется и на всю Южную Европу, где ожидается сокращение производства на 40% из-за воздействия засухи и изменения климата. Несмотря на ожидаемый сбор урожая через несколько месяцев, производители оливкового масла уже выражают беспокойство по поводу будущих трудностей.

Греция, помимо удовлетворения внутреннего спроса, также экспортирует оливковое масло, преимущественно в Италию. Там оно смешивается с местными маслами и продается за границей как итальянский продукт. Греческие производители предпочитают продавать масло оптом итальянцам, избегая сложностей дистрибуции в других странах. Несмотря на это, объем поставок греческого оливкового масла в Россию остается невелик.

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