"Тинькофф" объявил об обнаружении крупной финансовой пирамиды

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно расследованию банка, в деятельности In Touch Media проявлялось несколько типичных признаков мошеннических схем.

Фото: acdn.tinkoff. ru/static/pages/files/8415dfe5-af9f-4474-9001-506d1fcd59ff.png

Сообщалось, что участники зарабатывали деньги, участвуя в акциях "лайк за деньги" на различных постах и видео по всей сети, включая старые.

Компания также предлагала кредитные карты для тех, кто хочет зарабатывать с помощью своей платформы.

Эксперты Тинькофф Банка подсчитали, что в этой финансовой пирамиде было задействовано не менее 15 тысяч человек, а потенциальный ущерб мог достигать сотен миллионов рублей.

Сложившаяся ситуация подчеркивает важность бдительности и осторожности при использовании возможностей онлайн-заработка, поскольку финансовые пирамиды и мошеннические действия могут представлять значительные финансовые риски для ничего не подозревающих участников. Органы власти и финансовые учреждения играют решающую роль в расследовании и предотвращении подобных мошенничеств, чтобы защитить потребителей и сохранить целостность финансовой системы.

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