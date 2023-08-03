"Тинькофф" объявил об обнаружении крупной финансовой пирамиды

Согласно расследованию банка, в деятельности In Touch Media проявлялось несколько типичных признаков мошеннических схем.
Сообщалось, что участники зарабатывали деньги, участвуя в акциях "лайк за деньги" на различных постах и видео по всей сети, включая старые.
Компания также предлагала кредитные карты для тех, кто хочет зарабатывать с помощью своей платформы.
Эксперты Тинькофф Банка подсчитали, что в этой финансовой пирамиде было задействовано не менее 15 тысяч человек, а потенциальный ущерб мог достигать сотен миллионов рублей.
Сложившаяся ситуация подчеркивает важность бдительности и осторожности при использовании возможностей онлайн-заработка, поскольку финансовые пирамиды и мошеннические действия могут представлять значительные финансовые риски для ничего не подозревающих участников. Органы власти и финансовые учреждения играют решающую роль в расследовании и предотвращении подобных мошенничеств, чтобы защитить потребителей и сохранить целостность финансовой системы.
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