В Ставропольском крае будет построен завод по производству стройматериалов

Инвестиции в размере около 1,5 млрд рублей будут вложены в строительство завода по производству строительных материалов и металлоконструкций в Ставропольском крае. Ожидается, что проект будет завершен к 2025 году, что создаст около 100 новых рабочих мест в регионе. Администрация Минераловодского городского округа официально подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Гранд Лайн Центр", которая возглавит это крупное инвестиционное предприятие.

Фото: https://www. motorauthority .com/news/1136417_new-company-powerco-to-be-responsible-for-vw-group-batteries

Новое производство будет сосредоточено на производстве строительных материалов и металлоконструкций, способствуя росту и развитию строительного сектора в этом районе. Ожидается, что реализация этого проекта займет около двух лет.

Вячеслав Сергиенко, глава Минераловодского городского округа, выразил значимость этого проекта, подчеркнув его положительное влияние не только на район, но и на экономику региона в целом. Инвестиции направлены на наращивание промышленного потенциала, создание рабочих мест и стимулирование экономического роста в Ставропольском крае.

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