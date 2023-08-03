У Сбера значительно выросла прибыль

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнее время Сбербанк, ведущий российский финансовый институт, демонстрирует впечатляющий рост финансовых показателей. Согласно последнему отчету, составленному по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль банка выросла на впечатляющие 6% и достигла внушительной суммы в 380,3 млрд. рублей. По итогам первого полугодия Сбербанк получил внушительную прибыль в размере 737,5 млрд. рублей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во втором квартале Сбербанк пережил беспрецедентный всплеск выдачи кредитов, превысивший внушительный объем в 6,6 трлн. рублей. Примечательно, что с января 2023 года кредитный портфель компании вырос почти на 12%, достигнув значительной суммы — почти 35 трлн. рублей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал инвесторам рассмотреть возможность вложения средств в акции компании.

Те, кто прислушался к этой рекомендации, уже через месяц ощутили значительный рост прибыли от вложений.

Последовательный рост чистой прибыли и объемов выданных кредитов свидетельствует о том, что Сбербанк занимает прочные позиции на рынке. Продолжая расширять кредитный портфель и предлагая разнообразные финансовые услуги, Сбербанк России может обеспечить перспективное будущее как для инвесторов, так и для клиентов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сбер заявляет о росте прибыли#сбер#греф#капитализм