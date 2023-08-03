Energocom: Молдавии хватит газа до конца 2023 года

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавия сформировала запасы газа до конца текущего года, однако, закупки продолжаются, сообщил член административного совета молдавского госпредприятия Energocom Александр Слусарь.

Фото: newspotok.ru

По его словам, для обеспечения бесперебойного потребления голубого топлива, Кишинёв продолжает закупки.

"У Energocom уже есть запасы газа, которых хватит до конца 2023 года. Но мы не останавливаемся. Закупки продолжаются", — заявил Слусарь.

По какой цене Кишинёв закупает голубое топливо и кто поставщик, член административного совета молдавского госпредприятия Energocom не уточнил.

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