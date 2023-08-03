Молдавия сформировала запасы газа до конца текущего года, однако, закупки продолжаются, сообщил член административного совета молдавского госпредприятия Energocom Александр Слусарь.
По его словам, для обеспечения бесперебойного потребления голубого топлива, Кишинёв продолжает закупки.
"У Energocom уже есть запасы газа, которых хватит до конца 2023 года. Но мы не останавливаемся. Закупки продолжаются", — заявил Слусарь.
По какой цене Кишинёв закупает голубое топливо и кто поставщик, член административного совета молдавского госпредприятия Energocom не уточнил.
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