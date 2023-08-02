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Роскомнадзор опроверг слухи о запрете продаж техники Apple в РФ

2:38
Экономика

Ведущий российский регулятор в сфере связи Роскомнадзор решительно опроверг информацию, которая недавно появилась в СМИ.

Роскомнадзор опроверг слухи о запрете продаж техники Apple в РФ
Фото: www.theepochtimes. com/apples-30-million-settlement-over-employee-bag-checks-gets-court-approval_4667478.html

В соответствии с этой информацией, после завершения исследований, проводимых подразделением Роскомнадзора, могут быть приняты меры по запрету продажи устройств Apple на территории страны. Однако пресс-служба Роскомнадзора утверждает, что такие планы не соответствуют действительности.

Ранее средства массовой информации сообщили о возможном запрете техники Apple на российском рынке после проведения исследований. Эти исследования выполняются Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который подчинен Роскомнадзору.

Пресс-служба ведомства категорически опровергла информацию о возможном запрете техники Apple после исследований. В ответе на запрос ТАСС по этому поводу в пресс-службе было сказано:

"Нет, запрета на продажу техники Apple не планируется после проведения исследований".

Таким образом, официальные представители Роскомнадзора настаивают на том, что рассматриваемая информация не имеет оснований.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей с целью обеспечения устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам. Эта инициатива является частью усилий по укреплению информационной безопасности в стране.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), находящееся в подчинении Роскомнадзора, приобрело ряд устройств Apple для их тщательной проверки на наличие механизмов слежки и возможности одностороннего отключения функций. Согласно этому сообщению, ГРЧЦ планирует приобрести 54 устройства разных производителей. Из них 20 будут смартфоны iPhone различных моделей, а также четыре планшета iPad. Кроме того, планируется приобретение 21 смартфона других брендов, включая

  • Xiaomi,
  • Huawei,
  • Samsung,
  • Vivo
  • и Oppo.

Очевидно, что информация о возможном запрете продажи продукции Apple в России после проведения исследований не соответствует действительности. Роскомнадзор утверждает, что такие планы не рассматриваются и цель проводимых исследований заключается в обеспечении безопасного и надежного доступа к цифровым сервисам для граждан страны.

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Почему у Apple в России нет будущего
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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