WSJ: способность России выдерживать санкции Запада станет предметом для исследований

Способность России выдерживать санкции Запада в будущем станет предметом для изучения аналитиками, говорится в материале американского издания Wall Street Journal (WSJ).

Фото: Fotodom.ru/DP

"То, как России удалось избежать коллапса и добиться некоторого роста в течение года, несмотря на экономическую блокаду со стороны Запада, станет в будущем примером для аналитиков, размышляющих о том, в каких случаях санкции имеют смысл в качестве инструмента политики", — отмечается в материале.

По мнению профессора истории Корнеллского университета Николаса Малдера, попытка Запада ввести санкции против такой большой страны, как Россия, в долгосрочной перспективе может стать поучительным примером.

Огромные размеры России не позволяют отрезать её от мировой экономики. РФ останется основным источником сырья для стран с развитой экономикой, а для развивающихся стран — важнейшим поставщиком продовольствия и удобрений, полагает Малдер.

По его мнению, "быстрый поворот" Москвы в сторону Азии как торгового партнёра может быть выгоден России.

Напомним, на данный момент против нашей страны государствами коллективного Запада введено санкций больше, чем против кого-либо ещё. При этом в США и Евросоюзе заявляют, что готовы продолжать санкционное давление.

В то же время большинство государств мира не поддержали антироссийские санкции. В том числе государства, которые входят в БРИКС — Индия, Китай, ЮАР, Бразилия. Не поддержали санкции Саудовская Аравия, ОАЭ и многие другие влиятельные государства.

Для Запада это проблема. Там понимают, что антироссийские санкции могут иметь какой-то эффект только в том случае, если их поддержат и страны Глобального Юга. Однако желания присоединяться к западным санкциям эти государства не демонстрируют, подчёркивая, что у них тоже есть свои интересы.

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