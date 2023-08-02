Новые законы в сфере таксомоторных перевозок позволяют компаниям самостоятельно устанавливать тарифы, что вызовет заметный рост цен, рассказал эксперт Владимир Герасименко.
По словам представителя Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в российских регионах, стоимость поездки на такси вырастет уже в сентябре.
"Перевозчик получит право устанавливать тариф. После 1 сентября ситуация кардинально поменяется и тарифы будут расти на 20%", — предупредил Герасименко в интервью URA.RU.
Он также отметил, что на цену поездки будет влиять класс автомобиля, время суток, день недели и загруженность дорог.
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