Общественник Герасименко: в сентябре тарифы на такси в России вырастут до двадцати процентов

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые законы в сфере таксомоторных перевозок позволяют компаниям самостоятельно устанавливать тарифы, что вызовет заметный рост цен, рассказал эксперт Владимир Герасименко.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По словам представителя Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в российских регионах, стоимость поездки на такси вырастет уже в сентябре.

"Перевозчик получит право устанавливать тариф. После 1 сентября ситуация кардинально поменяется и тарифы будут расти на 20%", — предупредил Герасименко в интервью URA.RU.

Он также отметил, что на цену поездки будет влиять класс автомобиля, время суток, день недели и загруженность дорог.

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