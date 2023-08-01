Экономист высказался о будущем курса рубля

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

О том, каким будет курс доллара в ближайшее время и как на это отреагирует российская валюта, рассказал в интервью Lenta.ru кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Фото: akchabar.kg

По его мнению, несмотря на резкий скачок доллара и евро в конце предыдущей и в начале этой недели, объективных причин для укрепления или ослабления российской валюты пока не предвидится.

Эксперт предположил, что буквально к концу этой недели доллар укрепится в положении от 89 до 92 рублей.

Владимир Григорьев напомнил, что на рубль давят геополитическая обстановка и конъюнктурные факторы — это и санкции, и ситуация в зоне специальной военной операции (СВО), и многое другое.

Напомним, в понедельник, 31 июля, американская валюта впервые с начала июля этого года подскочила до уровня 92 рубля и выше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.