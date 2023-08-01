Российский рынок ценных бумаг продолжил рост

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе вторничной торговой сессии российский фондовый рынок продолжил восходящую траекторию, преодолев очередной рубеж — отметку 3 100 по индексу Московской биржи. Несмотря на проблемы, связанные со снижением цен на сырьевые товары и слабой внешней конъюнктурой, рост российских акций продолжается.

Фото: uk.movies.yahoo. com/happened-stock-market-today-211532087.html

Динамика рынка во вторник

Ведущие игроки на повышение

Одним из лидеров роста на вторничной сессии стала логистическая компания DVMP, акции которой выросли на 10,7%. Рост акций ДВМП объясняется новостями о планах компании по расширению мощностей Владивостокского морского порта в связи с переориентацией российских экспортных потоков на азиатские рынки.

Главные неудачники

С другой стороны, депозитарные расписки холдинговой компании EMS снизились на 2,5% после значительного роста накануне. По мнению экспертов, это снижение, возможно, связано с ожиданиями смены юрисдикции компании на российскую.

Перспективы рынка

В перспективе ожидается выход важных статистических данных из США, которые окажут влияние на настроения рынка. К ним относятся изменение числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP) за июль, а также еженедельные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Управления энергетической информации (EIA).

Кроме того, в среду будут опубликованы корпоративные отчеты о прибыли таких компаний, как Qualcomm, CVS Health Corp, Shopify Inc, PayPal Holdings Inc, MetLife и Kraft Heinz. Московская биржа также опубликует данные по обороту за июль. Кроме того, "Норильский никель" опубликует финансовые результаты за первое полугодие 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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