Raiffeisen Bank уйдёт из России в конце 2023 года

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе недавней телефонной конференции с аналитиками австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перенесла потенциальный spin-off (выделение в отдельный бизнес) своих российских активов на конец декабря. Об этом сообщил генеральный директор RBI Йоханн Штробль. Возможность продажи активов в России по-прежнему рассматривается, добавил он.

Фото: mavink. com/explore/Raiffeisen

"Мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату выделения, на сегодняшний день это представляется маловероятным", — сказал г-н Штробль (цитата по "Интерфаксу").

Теперь RBI рассматривает конец декабря в качестве новой возможной даты выделения. Он также отметил, что группа находится в процессе "неофициального изучения возможности получения разрешения" от российских властей на принятие такого решения.

Экономический прогноз

В настоящее время RBI прогнозирует увеличение кредитного портфеля на 2% без учета России и Белоруссии в 2023 году. Однако чистая прибыль группы за апрель-июнь снизилась до 578 млн. евро по сравнению с 1,27 млрд. евро в предыдущем году.

Планы российской "дочки" RBI

В мае агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что RBI рассматривает возможность передачи своей российской "дочки" — Райффайзенбанка — акционерам. В марте Европейский центральный банк потребовал от RBI выйти из бизнеса в России. В ответ на это группа обязалась сократить свою деятельность в стране и заявила о планах либо продать российскую "дочку", либо полностью выделить ее из структуры группы.

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