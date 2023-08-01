Raiffeisen Bank окончательно уйдёт из России в конце 2023 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перенесла сроки ухода из России на конец года, об этом сообщил гендиректор RBI Йоханн Штробль.

В марте компания планировала завершить отделение российского "Райффайзенбанка" из своего бизнеса до конца сентября. Генеральный директор признает, что на данный момент "это представляется маловероятным".

Также он сообщил, что ситуация благоприятна для потенциальной продажи активов России, а не ее отделение. Однако, в случае сделки компания понесет большие убытки.

Ранее издание Reuters писало о возможных изменениях в сроках, по мнению авторов Штробль ждет одобрение от Европейского центрального банка для начала переговоров с акционерами.

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