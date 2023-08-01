ЦБ повысил курс доллара на 2 августа до 91,78 рубля

Банк России объявил официальные курсы валют на 2 августа 2023 года.

Фото: REX/Shutterstock

Официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю установлен на уровне 91,7755 руб. Это на 18 копеек больше предыдущего курса. Небольшое повышение курса доллара США к рублю может иметь последствия для международной торговли и иностранных инвестиций.

Для конвертации евро (EUR) в российский рубль (RUB) официальный курс составляет 100,6988 руб. По сравнению с предыдущим значением этот курс снизился на 24 копейки.

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