Как придумать идею для стартапа

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если вас интересует, как придумать идею для стартапа, вам стоит рассмотреть опыт других предпринимателей. Одну из проверенных стратегий — взять существующую идею и придумать для неё новое применение — предложил для читателей Pravda.Ru интернет-маркетолог Ваня Буявец.

Фото: demo.creativesplanet.com

"Возьмем конкретный пример. Есть рынок аренды машин, есть каршеринг, есть машины во владении у людей. А что, если люди не так часто пользуются машинами и готовы их сдавать другим людям? Этакий AirBNB, только для машин. И вот появляется стартап Turo, который позволяет владельцам машин сдавать их в аренду в свободное время. Это переосмысление идеи, которая была с нами уже долгое время", — отмечает эксперт.

Создание стартапа можно сравнить с выращиванием растений, уверен Буявец. Сначала у вас есть только маленькое семя идеи. Оно сможет прижиться не на каждой земле, но с правильным уходом и подходящими условиями оно может прорасти в мощное дерево. Возможно, придется ждать, прежде чем идея станет успехом.

Упражнение, которое поможет вам придумать новые идеи для стартапа:

Запишите десять идей или продуктов, которые уже существуют и которые вы часто используете.

Попробуйте придумать новые способы их использования или усовершенствования.

Помните, что нет неправильных ответов. Идеи могут быть как практичными, так и необычными.

Работа над идеей стартапа — это процесс, как и работа над стартапом. Вам потребуется терпение, вера в свой бизнес и упорство. Чтобы всё получилось — надо больше ошибаться, ведь ошибки — часть пути к успеху.

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