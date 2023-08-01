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"Тинькофф банк" исчез для скачивания на Android

0:39
Экономика

Мобильное приложение "Тинькофф банк" удалили из Google Play.

"Тинькофф банк" исчез для скачивания на Android
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Такое решение было принято в связи с введенными 20 июля блокирующими санкциями, направленными на финансовую организацию.

Для скачивания остаются доступными приложения «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл».  

2 марта приложение было удалено из App Store. На официальном сайте банка было объявлено, что уже установленные приложения будут продолжать работать, однако не смогут обновляться.  Также на сайте указана подробная инструкция по действиям на сайте. 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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