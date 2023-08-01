"Тинькофф банк" исчез для скачивания на Android

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мобильное приложение "Тинькофф банк" удалили из Google Play.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Такое решение было принято в связи с введенными 20 июля блокирующими санкциями, направленными на финансовую организацию.

Для скачивания остаются доступными приложения «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл».

2 марта приложение было удалено из App Store. На официальном сайте банка было объявлено, что уже установленные приложения будут продолжать работать, однако не смогут обновляться. Также на сайте указана подробная инструкция по действиям на сайте.

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