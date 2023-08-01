Курс доллара вырос до 91,7 рубля

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс доллара открыл утренние торги на Московской бирже с показателя 91,7 рубля за единицу.

Фото: pixabay.com

По сравнению с закрытием вечерних торгов "американец" вырос почти на 10 копеек.

"Курс евро вырос на 38,25 копейки и составил 101,18 рубля", — передаёт ТАСС данные Мосбиржи.

Китайская валюта также подросла на 0,5 копейки. Курс юаня составил 12,81 рубля.

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