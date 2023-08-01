Мировой спрос на уголь бьет новый рекорд

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировое потребление угля достигло нового рекорда в 2022 году, азиатские страны, включая Китай и Индию, увеличили спрос на этот ресурс. Отчет Международного энергетического агентства (МЭА) указывает, что потребление угля в азиатских странах компенсирует прогресс, достигнутый США и Европой.

Фото: vcatuva.ru

Общий объем мирового потребления угля вырос на 3,3% и достиг 8,3 миллиарда тонн в 2022 году. Прогнозируется, что потребление угля останется на рекордном уровне и в 2023 году, причем большая часть спроса будет приходиться на Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

США и Европейский союз сокращают зависимость от угля благодаря росту использования чистых источников энергии. В первой половине 2023 года спрос на уголь в США снизился на 24%, а в Европейском союзе - на 16%. Это снижение спроса происходит быстрее, чем ожидалось, согласно отчету МЭА.

В то же время, Китай и Индия, являющиеся двумя крупнейшими потребителями угля, увеличили свой спрос на этот ресурс на более чем 5% в первой половине 2023 года, что компенсировало снижение спроса в других регионах.

Интересно, что несмотря на усилия по переходу на экологически чистую энергию, как в Китае, так и в Индии, спрос на уголь продолжает расти. Китай даже может достичь своих целей по зеленой энергии к 2025 году, раньше запланированного срока. Однако, когда резервы чистой энергии иссякают, Китай возвращается к углю, сохраняя свою зависимость от него.

Гириш Шримали, исследователь Оксфордской группы по устойчивому финансированию и специалист по финансированию переходного периода, указывает, что зависимость от угля в азиатских странах обусловлена несколькими факторами, такими как растущий спрос на электроэнергию, медленный рост возобновляемых источников энергии, важность угля в обеспечении базовой нагрузки и энергетической безопасности.

Тем не менее, эксперты уверены, что активные политические усилия и инвестиции, а также более тесное международное сотрудничество, позволят азиатским экономикам снизить свою зависимость от угля. Субсидии на уголь также могут быть перенаправлены на поддержку возобновляемых источников энергии и аккумуляторных батарей, что уменьшит зависимость от угля и способствует развертыванию зеленой энергетики. Важно, что эти усилия помогут странам азиатского региона достичь более устойчивого и экологически чистого развития в будущем.