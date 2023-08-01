Фондовый рынок Индии вырос до рекордных максимумов, и это может продолжаться

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия привлекла интерес инвесторов благодаря сильным перспективам роста и росту на фондовом рынке. Фероз Азиз, заместитель генерального директора Anand Rathi Wealth, подчеркнул, что история роста Индии выше среднего и страна всегда шла по пути более высокой инфляции и процентных ставок.

Фото: Вадим Савицкий

Уровень инфляции в Индии оставался высоким даже до пандемии Covid-19. В июне текущего года, уровень инфляции составил 4,81%, что находится в допустимом диапазоне Резервного банка Индии от 2% до 6%. Международный валютный фонд также повысил прогноз роста Индии на 2023 год благодаря усилению внутренних инвестиций.

Sensex и Nifty достигли рекордных максимумов в июле, и аналитики прогнозируют, что эти индексы будут приносить положительную прибыль в ближайшие годы. Некоторые эксперты отмечают "слияние положительных потоков" со стороны местных и иностранных инвесторов в акционерный капитал, что содействует росту рынка.

Кроме того, многие компании применяют стратегию "Китай плюс один" и организуют производство в Индии, улучшая долгосрочные перспективы страны. Аналитики выражают оптимизм и называют четыре сектора, которые следует рассмотреть для инвестиций.

Несмотря на возможные факторы волатильности, такие как сезон дождей и предстоящие всеобщие выборы в 2024 году, аналитики сохраняют положительный взгляд на экономику Индии и уверены в ее росте.