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Фондовый рынок Индии вырос до рекордных максимумов, и это может продолжаться

1:40
Экономика

Индия привлекла интерес инвесторов благодаря сильным перспективам роста и росту на фондовом рынке. Фероз Азиз, заместитель генерального директора Anand Rathi Wealth, подчеркнул, что история роста Индии выше среднего и страна всегда шла по пути более высокой инфляции и процентных ставок.

Фондовый рынок Индии вырос до рекордных максимумов, и это может продолжаться
Фото: Вадим Савицкий

Уровень инфляции в Индии оставался высоким даже до пандемии Covid-19. В июне текущего года, уровень инфляции составил 4,81%, что находится в допустимом диапазоне Резервного банка Индии от 2% до 6%. Международный валютный фонд также повысил прогноз роста Индии на 2023 год благодаря усилению внутренних инвестиций.

Sensex и Nifty достигли рекордных максимумов в июле, и аналитики прогнозируют, что эти индексы будут приносить положительную прибыль в ближайшие годы. Некоторые эксперты отмечают "слияние положительных потоков" со стороны местных и иностранных инвесторов в акционерный капитал, что содействует росту рынка.

Кроме того, многие компании применяют стратегию "Китай плюс один" и организуют производство в Индии, улучшая долгосрочные перспективы страны. Аналитики выражают оптимизм и называют четыре сектора, которые следует рассмотреть для инвестиций.

Несмотря на возможные факторы волатильности, такие как сезон дождей и предстоящие всеобщие выборы в 2024 году, аналитики сохраняют положительный взгляд на экономику Индии и уверены в ее росте.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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